Hip-Hop Superstar zeigt sich auf Instagram komplett nackt

Rapper Swae Lee vom Duo Rae Sremmurd zeigte sich jetzt in einem Instagram-Livestream komplett nackt!

Swae Lee: Nackt im Livestream

Während eines Livestreams am Mittwoch ist Sänger und HipHop-Star Swae Lee (23) etwas Peinliches passiert: Er wollte angeblich nur seine Tattoos filmen, doch dabei sah seine gesamte Followerschaft seinen Penis! Der Grund: Swae Lee war während des Livestreams nackt. Jetzt will sich der "Sunflower"-Sänger aber rausreden … Auf Twitter schreibt der Bruder vom anderen Rae Sremmurd-Mitglied Slim Jxmmi (23): "Ich hab versucht, mein Tattoo zu sehen, hab es versehentlich gespostet". Autsch! Das Live-Video wurde in genau der Sekunde natürlich total oft von Fans gescreenshottet und die Fotos gingen dann bei Twitter rum.

Swae Lee: Für kleinen Penis gemobbt

Viele machten sich über die Größe seines Glieds lustig und meinten: "Swae Lee hat einen kleinen Pimmel!" Das will er aber nicht auf sich sitzen lassen. Denn damit hat er echt nicht gerechnet! Er schreibt deshalb: "Wenn du mich im echten Leben siehst, weißt du genau, was abgeht. Lass dich nicht von Kamera-Winkeln täuschen. Da unten funktioniert alles prima." Haha! Aber mal ehrlich: Ist ja auch echt gemein, denn im Selfie-Modus sehen doch echt nur die wenigsten genau so aus, wie im Real-Life. Oder?

Rae Sremmurd: Streit mit Fans

Es ist leider nicht das erste Mal, dass Swae Lee von seinen eigenen Fans gedisst wird. Erst im August wurde er während eines Konzerts attackiert! Während er gerade eine mega Show ablegte und sogar sein Shirt für alle Fans ablegte und seinen sexy durchtrainierten und tätowierten Oberkörper präsentierte, wurde er von einem geworfenen Gegenstand im Gesicht getroffen, welches ihm nicht nur einen Zahn abgebrochen hatte, sondern auch eine blutige Lippe bescherte. "Ich schwöre auf meine Mutter, dass ich dich verklagen werde!”, rief er damals stinksauer ins Publikum und fügte hinzu: "Du hast mir meinen verdammten Zahn abgebrochen, Schlampe. Du wirfst diesen Scheiß wie einen verdammten Baseball und ich stehe hier auf der Bühne, um eine gute Show abzuliefern. Mein Gesicht ist ruiniert.”

