High-School-Serien auf Netflix: Élite

Aus der Serie: High-School-Serien: Die 10 besten auf Netflix

Du suchst gute High-School-Serien? Netflix hat sich wirklich entwickelt, was nice Serien aus diesem Genre angeht! Ob Mystery-Drama bei „Riverdale“ oder krasse Themen wie bei „Tote Mädchen lügen nicht“ – für jeden Geschmack ist etwas beim Streaming-Giganten dabei. Aber welche High-School-Serien lohnen sich wirklich? Wir haben euch mal ungefähr dreitausend Minuten Zeit erspart, die ihr andernfalls in die Streaming-Auswahl hättet investieren müssen! Damit es nicht zum x-ten Mal „How I Met Your Mother“ und „Big Bang Theory“ wird, haben wir euch eine Auswahl an 10 besonders empfehlenswerten Netflix-Serien in High-Schools zusammengesucht. Viel Spaß damit!