"High School Musical"-Serie bestätigt: Ryan ist schwul! 🏳️‍🌈

Ryan geht nach seinem Auftritt zu einem jungen Mann und küsst ihn! Davor bedankt er sich, dass er gekommen ist, um sich die Performance anzuschauen. Ryans Freund, gespielt von Scott Hoying von Pentatonix, antwortet daraufhin "Ich liebe dich"! Wenn man sich frühere Aussagen von Lucas und Kenny Ortega (Produzent der "High School Musical"-Filme) genauer anschaut, war Ryans Charakter in den Filmen schon immer als schwul angedacht – wurde aber während der drei Filme nie ausdrücklich erwähnt oder bestätigt.

2016 erzählte Lucas in einem Interview: "Nachdem ich das Drehbuch gelesen hatte, war das Erste, was ich zu [Kenny Ortega] sagte: 'Okay, Kenny, Ryan ist schwul, richtig? Ich weiß, es ist Disney Channel, also werde ich nicht wirklich schwul sein, aber ich meine, ja, oder?' Und er sagte: 'Nun, sieh es doch mal so: Du hast die Möglichkeit, eine Figur zu spielen, die jung ist, die Theater spielt, die ein Künstler ist, lass uns die Sache von diesem Standpunkt ausgehen.' Er sprach mit mir über sein eigenes Leben und meinte 'Ich sehe viel von mir in Ryan. Ja, ich wusste in der High School, dass ich schwul bin, aber ich habe es niemandem erzählt.' Es ging darum, es wahr werden zu lassen."