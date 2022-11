Was ist der helle Fleck im Slip?

Wir erklären, ab wann und warum Mädchen den sogenannten Weißfluss haben!

Einige Mädchen wundern sich, wenn sie plötzlich einen hellen, gelblichen Fleck in ihrem Slip bemerken. Andere finden das sogar eklig, weil sie sich dadurch nicht mehr richtig sauber fühlen. Für die meisten Mädchen ist es deshalb hilfreich zu wissen, warum der weibliche Körper diese Flüssigkeit produziert, die Weißfluss genannt wird. Denn der Umgang damit ist entspannter, wenn Du als Mädchen weißt, was in Deinem Körper vor sich geht und weshalb.