Was, wenn er den Weißfluss sieht?

Nele, 16: Ich freue mich auf mein erstes Mal, da ich es bald erleben werde. Aber für mich gibt es noch ein Problem: Ich finde den Weißfluss in meiner Slipeinlage total abturnend. Wie soll ich das machen, damit mein Freund das nicht sieht?

Dr.-Sommer-Team: Dann sagst Du, dass das alle Mädchen haben

Liebe Nele,

auch wenn Dich der Weißfluss stört, ist trotzdem wichtig zu wissen: Er ist etwas ganz Natürliches und jedes Mädchen hat ihn. Und natürlich wird das irgendwann auch mal Dein Freund bemerken – falls er es noch nicht weiß - wenn er einen getragenen Slip von Dir sieht. Das ist für Jungen aber normalerweise kein Problem. Falls doch, erklär ihm ungefragt, dass das normal ist. So weißt Du, dass er richtig informiert ist.

Jetzt ist noch die Frage, ob Dich nur der Weißfluss oder auch die Slipeinlage stört. Falls es beides ist, lass doch die Slipeinlage weg, bis Du Dein erstes Mal erlebt hat. Du musst ja keine tragen. Und was den kleinen Fleck vom Ausfluss in der Hose angeht, sei ganz beruhigt. Denn er wird beim Ausziehen sicher nicht genau in Deinen Slip reinschauen. Viel mehr interessiert ihn, was unter dem Slip zum Vorschein kommt: Deine Vulva. Die Unterhose interessiert dann niemanden mehr. Wenn Du Dir trotzdem noch Gedanken machst, zieh Deinen Slip einfach selber aus. Schwupp, weg damit. Und keiner hat’s gesehen. So einfach ist das.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Ausfluss! Warum Du ihn hast!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.