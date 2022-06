Harry Styles: Mega-Angebot für "Dirty Dancing 2"

"Dirty Dancing": Zweiter Teil in Planung

"Dirty Dancing“ erschien im Jahr 1987 und spielt in den 60er-Jahren. Frances "Baby" Houseman, gespielt von Jennifer Grey, ist gerade frisch aus der Highschool, als sie sich im Familienurlaub in ihren Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) verliebt. Der Film feierte riesige Erfolge, doch eine Fortsetzung nicht – bis jetzt.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Diese bekannten Marken stecken hinter Billigprodukten!

Ist auf den Hintern gucken strafbar?

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Denn in 2020 wurde der zweite Teil von "Dirty Dancing" offiziell angekündigt. Er soll diesmal aber in den 90er-Jahren spielen. Die Besetzung ist, bis auf Hauptdarstellerin Jennifer Grey, noch nicht bekannt. Aber natürlich gibt es Wunschbesetzungen… Eine davon ist niemand Geringeres als Harry Styles!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Harry Styles Wunsch-Darsteller für "Dirty Dancing 2"

In einem neuen Interview wurde Jennifer Grey gefragt, wen sie sich als Liebes-Partner für Baby in "Dirty Dancing 2". Ihre Wahl fiel sofort auf Harry Styles. Und ihre Antwort ist gar nicht so abwegig. Schließlich hat der Sänger seine schauspielerischen Fähigkeiten in "Dunkirk" schon unter Beweis gestellt. Zudem wird Harry Styles bald auch in neuen Filmprojekten wie "Don’t Worry Darling" und "My Policeman" in der Hauptrolle zu sehen sein. Und dass er tanzen kann, hat der Sänger in seinem Musikvideo zu "Treat People With Kindnes" auch schon unter Beweis gestellt! Das einzige Problem, das es geben könnte: Sein sehr voller Terminkalender. Harry Styles veröffentlicht in wenigen Tagen (20.05.22) sein drittes Solo-Album "Harry’s House" und wird die nächsten Monate auf Tour gehen ­– mit den letzten bisher angekündigten Daten im März 2023. Und irgendwann braucht er auch mal eine Pause.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->