„Harry Potter“: So krass ist das Festival

Unsere kühnsten Träume gehen in Erfüllung. Es gibt tatsächlich ein Festival zu Ehren von "Harry Potter". "Wizards and Witches Festival" tourt derzeit durch einige Städte in Amerika und begeistert tausend von feierwütigen "Harry Potter"-Fans. Die Eintrittskarte kostet umgerechnet ca. 35 Euro.

"Wizards and Witches Festival": So krass ist das Festival

Die Kulisse ist ganz im "Harry Potter"-Stil gehalten. Und das beste daran: Es gibt tatsächlich Butterbier. Hier wird zur Weasley Party Band und den Slytherin Sisters getanzt. Beim "Harry Potter"-Quiz kannst du herausfindet, in welches Haus du gehörst. Hier bekommst du eines der begehrten Tickets!!

