Harry Potter: Emma Watsons krasse Dating-Regel

Emma Watson hält Liebesleben privat

Die „Harry Potter“-Darstellerin Emma Watson lässt kaum Einblicke in ihr Privatleben zu, vielmehr möchte sie ein möglichst normales Leben führen. Neben der Arbeit als Schauspielerin hat Emma einen Abschluss an der Brown University in englischer Literatur abgeschlossen und war dort fast als ganz normale Studentin unterwegs. „Die Geschichte meines Lebens war so von öffentlichem Interesse, dass ich leidenschaftlich versuche, eine private Identität zu haben“, erzählte Emma gegenüber dem Interview Magazin.

"Harry Potter": Emma Watsons goldene Regel

Das ist auch der Grund, warum sich Emma einer goldenen Dating-Regel verschrieben hat: Sie möchte niemanden Berühmtes daten. Statt großer Roter-Teppich-Auftritte und öffentlichen Liebesbekundungen über Instagram, möchte Watson ihre Liebesbeziehungen geheim halten und das geht am besten, wenn der Partner nicht im Rampenlicht steht. „Im Allgemeinen waren die Leute, mit denen ich ausgegangen bin, Freunde von Freunden oder Leute, mit denen ich in einer Klasse war. Jemand, den ich unter Umständen getroffen habe, in denen wir gleich sind“, verriet „Hermine“ in einem Interview.

Emma Watsons Ex-Freunde

Und tatsächlich: Schaut man sich die Liste der Gerüchte rund um die Dates von Emma Watson an, lassen sich kaum große Celebritys finden. Ausgenommen von "Glee"-Star Chord Overstreet, den Emma Watson 2018 für ein paar Monate gedatet haben soll. Und „Draco Malfoy“-Darsteller Tom Felton, in den Emma während der „Harry Potter“-Dreharbeiten verliebt war. Bei der Schwärmerei soll es aber geblieben sein. „Es ist nie etwas Romantisches zwischen uns passiert“, versicherte Emma in der großen Harry Potter Reunion „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“. Aktuell soll die Schauspielerin mit Brandon Green, dem Sohn eines Fashion-Moguls, liiert sein.

