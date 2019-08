Ab 2010 saß 187 Strassenbande -Star Gzuz für drei Jahre im Gefängnis. In einem Interview, erklärte er, wieso: "Ach, ich habe viel Straßenscheiße gemacht – mich gehauen, Drogendelikte und dann noch ein Raub." Auch dieses Jahr könnte es für den Hamburger wieder in die Zelle gehen, wie der Rapper, der gerade erst Vater wurde, in einem neuen Track verrät: "Ich glaub‘, Ende des Jahres muss ich wieder hinter Gitter. Aber mir ist scheißegal, bisschen Knast macht mir Spaß", rappt er darin. Na dann – enjoy! 😎