GNTM-Spoiler! Diese Girls sind im Halbfinale

In der kommenden Folge von Germany’s next Topmodel wird es ernst: Die letzten sieben Mädchen kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Die Dreharbeiten zu der Castingshow sind bereits seit Wochen abgeschlossen. Allerdings kursieren auch immer wieder neue Paparazzi-Bilder im Netz, die Hinweise darauf geben könnten, wer es ziemlich sicher sehr weit geschafft haben könnte.

Die neusten Schnappschüsse zeigen fünf Kandidatinnen in Begleitung ihrer Liebsten am "GNTM" Shooting Set. Ganz eindeutig erkennt man Vanessa zusammen mit ihrem Verlobten Roman, Sayana mit ihrem Langzeitfreund Prash, Alicija mit ihrem Freund Fynn. Auf keinen der Bilder zu sehen sind allerdings Caroline und Sarah, die schon zu Beginn der Sendung im Shoot-Out um den weiteren Verbleib in der Sendung gegeneinander antreten müssen. Ob das bedeutet, dass es am Ende für beide nicht gereicht hat oder es einfach nur keine Bilder von den Mädels gibt, erfahren wir spätestens heute Abend um 20:15 auf ProSieben.

Diese sieben Mädchen kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. ProSieben/ Micah Smit

