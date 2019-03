GNTM 2019: Heidi Klum packt aus

In einem Video-Telefonat mit ihren Nachwuchsmodels in der achten Folge von GNTM 2019 verrät Heidi Klum plötzlich ein überraschendes Geheimnis aus ihrem Privatleben. Dabei wollte sich die Modelmama doch eigentlich nur nach den Castings ihrer Meeedchen erkundingen! Die übrig gebliebenen 13 Kandidatinnen sind gerade in Miami unterwegs. Ganz auf sich alleine gestellt, müssen sie dort einen Casting-Marathon absolvieren. Während die GNTM 2019 Kandidatinnen auf Jobsuche in Miami sind, entspannt Heidi zuhause in Los Angeles. Als die Kandidatinnen wieder in der Model-Villa sind, steht dann das Telefonat mit Heidi an, die spannende Neuigkeiten hat. „Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ihr unterwegs gewesen seid?“ fragt Heidi ihre Meeeedchen und hält stolz ihre Hand samt Verlobungsring in die Kamera.

Heidi Klum: So süß war der Antrag von Tom Kaulitz

Im Telefonat mit den GNTM Models präsentiert Heidi nicht nur ihren riesigen Ring, sondern verrät auch Details über den romantischen Heiratsantrag. Während den Dreharbeiten zur aktuellen GNTM 2019 Staffel im Winter letzten Jahres hielt Tom Kaulitz (29) um Heidis Hand an. Unterstützung bekam Tom dabei von den vier Kindern der 45-Jährigen. Auf einem Frühstückstablett brachten Heidis Kinder die Box mit dem Ring an ihr Bett, dann stellte Tom die Frage aller Fragen, die Heide natürlich mit „Ja“ beantwortete. Seit Frühjahr 2018 sind die beiden ein Paar, noch dieses Jahr soll die Hochzeit von Heidi und Tom stattfinden.

Das könnte dich auch interessieren: