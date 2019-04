GNTM 2019: Gefährliches Reptilien-Shooting!

In Folge 9 von " Germany's Next Topmodel" steht ein krasses Shooting mit Schlangen auf dem Plan. Außerdem wird Deutschlands bekanntester Entertainer die Mädels unterstützen...Und: Der Ticketvorverkauf für das große GNTM-Finale am 23. Mai startet parallel zum Sendestart der 9. Folge am Donnerstag, 4. April 2019 um 20:15 Uhr auf https://gntm2019.eventbrite.de.

Diese Woche steht bei GNTM unter dem Motto "We Love To Entertain You". Es wird also ein echtes Entertain-Programm geboten. Ist ja eigentlich sowieso immer der Fall. Diese Woche setzt Heidi mit ihrem Gast aber noch ne Schippe oben drauf. Niemand Geringeres als Kultmoderator und der bekannteste Entertainer Deutschlands, Thomas Gottschalk, steht Heidi und den verbliebenen Kandidaten zur Seite. Heidi, die den Showmaster und ehemaligen „Wetten Dass“-Moderator schon ewig kennt, stellt klar „Beim Thema Unterhaltung gibt es für mich nur eine Person, die als Juror infrage kommt. Er ist eine TV-Ikone, er war jahrzehntelang der Moderator von Deutschlands größter Fernsehshow, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn – es ist Thomas Gottschalk!“

Dass sich aber nicht jede GNTM-Kandidatin der eigenen Entertainment-Qualitäten bewusst ist, weiß Thomas Gottschalk genau: „Ich behaupte, dass jeder Mensch irgendeine Form von Gabe hat, die er über die Bühnenrampe bringen kann.“ Aber es scheint nicht bei jeder „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin optimal zu klappen. Das will er ändern. „Wenn man in der Lage ist, aus der Hilflosigkeit Unterhaltung zu machen, dann ist das toll!“ Und eine echte Rettung bei Modeljobs, aber auch in allen anderen Lebenslagen.

Von Schlangen umschlungen

Ab in die Manege: Fotograf Brian Bowen Smith verwandeln Heidi Klums Models in Zirkus-Stars. Der Clou: Sie müssen dabei mit Reptilien „kuscheln“. Eine echt krasse Herausforderung für die Topmodel-Girls. Eng mit Schlangen umschlungen müssen sie als Dompteurinnen vor der Kamera performen. „Es ist alles erlaubt – außer Langeweile! Für einige Mädchen wird das Shooting eine wirklich große Herausforderung“, sagt Heidi.

Besonders Julia (23) muss mit ihrem Auftritt vor der Kamera zeigen, dass sie sich von der starken Konkurrenz abzuheben weiß. Julia: „Klar ist das Shooting mit mehr Aufregung verbunden, weil ich eine schlechte Vorwoche hatte“, erklärt Julia (23), die jetzt besonders überzeugen muss. „Aber ich kann ihr jetzt beweisen, dass ich überhaupt nicht schüchtern bin und ich freue mich, mit den Schlangen zu shooten."

Simone (21) kriegt beim bloßen Gedanken an die Schlangen schon Zustände. „Ich mag ihre Zungen und Augen nicht, und wie die Schlangen sich bewegen. Also da bekomme ich gleich komplett Gänsehaut. Das sind wirklich nicht meine Tiere – Spinnen und Schlangen, da passe ich lieber.“ Ob sie wirklich passt, erfahren wir Donnerstagabend bei ProSieben, ab 20:15 Uhr.