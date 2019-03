GNTM 2019: Dieses Supermodel zu Gast in der neuen Folge!

In der 6. Folge von „Germanys next Topmodel“ ist diesmal jede Menge Attitude von Heidis Mädchen gefragt. Genauer gesagt: Die perfekte Haute-Couture-Attitude. Damit die für den Catwalk auch wirklich sitzt, ist dieses Mal Gast-Jurorin und Supermodel Toni Garn als Unterstützung zur Stelle.

Am Donnerstag startet GNTM 2019 mit einer neuen Gast-Jurorin in die sechste Folge: Supermodel Toni Garn coacht Heidis Mädchen diesmal in Sachen extravaganten Posen und den richtigen Ausdruck bei einem echten Haute Couture Walk. Für eine spektakuläre Präsentation vor Heidi müssen die Nachwuchsmodels auf das Dach eines Hochhauses in L.A. in schwindelerregender Höhe laufen. Toni weiß als Profi natürlich worauf es ankommt: „Bei Haute Couture geht es sehr um Haltung. Die Mädels müssen sich wirklich sehr gerade hinstellen, ein bisschen mehr zurücklehnen als sonst und schöne große Schritte machen. Und es geht natürlich um Eleganz“, verrät sie. Ganz besonders spannend wird es dabei auch wieder für GNTM Kandidatin Jasmin, die während der ganzen Staffel noch nicht wirklich mit ihren Laufstegkünsten bei der Jury punkten konnte. Nach dem Catwalk-Teaching steht das Laufsteg-Duell vor Toni Garn an und dann wird sich zeigen, ob sie die Ratschläge von der Gastjurorin wirklich umsetzen konnte.

Justine und Sayana präsentieren ihren Haute Couture Walk vor der Jury. ProSieben/ Micah Smit

Außerdem steht ein Shooting mit Fotograf Mario Schmolka in der kalifornischen Wüste an, bei dem sich die Girls im Duell vor der Kamera in Klamotten des italienischen Luxuslabels Missoni präsentieren müssen. Modelmama Heidi weiß, dass das nicht einfach wird: „Man darf die Aufgabe des Shootings nicht unterschätzen. Zu zweit zu shooten ist niemals einfach. Man muss sich selbst bestmöglich in Szene setzen und trotzdem auf seine Partnerin Rücksicht nehmen. Das Tuch wird eine zusätzliche Herausforderung. Bei diesem Shooting müssen die Mädchen sehr viele Dinge gleichzeitig koordinieren.“

Tatjana und Julia geben alles beim Shooting. ProSieben

