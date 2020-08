Hier bleibt wirklich keine Frage unbeantwortet: Wie kommen Glanz und Volumen in die Haare? Was hilft bei einer verpfuschten Tönung? Wie wirken deine Lippen voller? Was tun bei Pickelchen auf dem Dekolleté?

Beauty Tricks: Längere Haare, vollere Lippen, pralles Dekolletté!

Das Beste ist: Für die meisten Beauty-Tipps für Make-up, Haare, Haut und Nägel brauchst du gar keine superteuren Produkte. Wir erklären dir, wie du mit Hausmitteln oder Produkten, die du ganz bestimmt zuhause hast alle 100 Tipps umsetzen kannst.

Maniküre und Nagel-Tipps

Schöne und gepflegte Hände sind wie eine Visitenkarte für deine Persönlichkeit. Häufig achten auch Chefs bei einem Vorstellungsgespräch auf die Hände, weil sie anhand dessen schon viel über die Person, die ihnen gegenübersitzt, erfahren. Gerade, wenn du dir häufig die Nägel lackierst, solltest du die Pflege deiner Nägel nicht vernachlässigen.

10 Tipps für schöne Nägel

Wusstest du z.B., dass brüchige Nägel beim Schneiden weniger splittern, wenn du sie vorher ein paar Minuten in einem warmen Bad einweichst? Noch mehr dieser mega Beauty-Tipps für die Nägel gibt es in der Bildergalerie.

Die besten Make-up- und Gesichtspflege-Hacks

Alle Basics und die coolsten Schmink-Tricks der Profis und Influencer teilen wir mit dir.

Auch worauf du bei der Gesichtspflege achten musst, welche Produkte für deine Haut gut sind, und wie du dir deine Skincare selber mixen kannst, erfährst du in der Gallerie.

Eine tolle Lippenpflege für rissige oder trockene Lippen kannst du dir zum Beispiel aus Honig und Quark mixen.

Peeling selber machen

Beauty-Tipps für die Haare

Wir Mädels lieben unsere Haare! Klar, sie machen auch viel von unserem Erscheinungsbild aus. Wenn wir mit unserer Mähne unzufrieden sind, sind wir gleich mit allem unzufrieden. Also tun wir natürlich alles, damit die Haare schön gesund aussehen und kein Spliss entsteht.

Tipps für schöne, gepflegte Haare!

Was gibt es für Tricks, wenn man mal einen Bad Hair Day hat?

Wusstest du, dass eine Zitrone bei stumpfen Haaren hilft?

Diese und noch viele, viele weitere Beauty-Tipps gibt es in der Bildergalerie!

Galerie starten