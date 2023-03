10 Beauty-Tipps für den Herbst

Alles hat ein Ende und dazu zählt leider auch der schöne, warme Sommer! Befolgst du jedoch einige Tipps und Tricks, so musst du selbst an regnerischen, kalten Herbsttagen nicht mit sprödem Haar, trockener Haut und anderen Problemchen rechnen, sondern kannst die Übergangszeit in vollen Zügen genießen. Wir verraten dir deshalb zehn Beauty-Tipps für den Herbst.