Beauty Tricks: Längere Haare, vollere Lippen, pralles Dekolletté!

Haare: Das ist die perfekte Bürste für deinen Haartyp!

Was hilft gegen Spaghetti-Haare, platten Ansatz, krause Mähne und Co.? Fang am besten mit der richtigen Haarbürste für deinen Haartyp an, dann bekommst du deine Haare auch an Bad-Hair-Days in den Griff. Hier kommen die besten Tools für jedes Haar!