10 Dinge, die Jungs denken, dir aber nie sagen würden!

Ach jaaaa, mit der Kommunikation zwischen Mädels und Jungs ist das manchmal so eine Sache. Wir Mädels sind bekannt dafür, dass wir gern mal Dinge sagen wie "Ach so nööö, war jetzt gar nicht so wichtig", um dann wenige Minuten später in Tränen ausbrechen, weil es eben doch wichtig war.

Andersherum gibt es natürlich auch Dinge, die Jungs ganz oft denken, uns Mädels aber nur ungern oder eben gar nicht sagen. Ja und klar, in einigen Fällen ist das vermutlich auch besser so. Hier kommen 10 Dinge, die Jungs denken, uns aber niemals sagen würden:

1. "Hör endlich auf dir so krasse Gedanken, um dein Aussehen zu machen!"

Ja wir Mädels verbringen schon ganz schön viel Zeit damit, um uns in unserer Haut so wohlzufühlen. Wie wir alle wissen (und vor allem, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind), entscheiden wir uns für bestimmte Dinge gern auch mal, um unserem Schwarm oder auch der besten Freundin zu gefallen. Jungs würden uns gern auch mal sagen, dass wir damit aufhören sollen, weil wir auch ohne dieses "Tam Tam" super aussehen.

2. "Ich will deine Eltern nicht treffen - noch nicht!"

Ihr seid seit einigen Wochen zusammen und deine Eltern möchten ihn jetzt auch kennenlernen. Dass das eventuell unangenehm werden kann, macht ihm dabei natürlich auch ein bisschen Angst. Oftmals tut er es dann aber doch - uns zu liebe und verzichtet dann darauf zu gestehen, dass er eigentlich noch nicht bereit ist.

3. "Ich weiß nicht was ich tun soll, wenn du weinst!"

Freunde weinen zu sehen ist echt ätzend! Oftmals muss man sich selbst erst einmal fangen, um die richtigen Worte zu finden. Jungs geht es dabei nicht anders. Wenn sie ein Mädel lieben, finden sie ihre Tränen einfach furchtbar (außer Freuden-Tränen natürlich!), würden aber eben nie zugeben, dass sie oftmals mit der Situation komplett überfordert sind.

4. "Deine Freundin ist aber heiß!"

Klar, nur weil wir mit ihm zusammen sind und er uns natürlich am wundervollsten findet, heißt das natürlich nicht, dass er nicht auch andere Menschen (sprich Mädchen) hübsch oder attraktiv finden kann. Doch wenn es sich um eine enge Freundin handelt, hält er lieber die Klappe (an dieser Stelle gar nicht so verkehrt!).

5. "Ich wünschte, du würdest den nächsten Schritt machen!"

Ja, auch das würden die meisten Jungs wohl eher nicht zugeben. Während wir im Kino nebeneinandersitzen und uns fragen, wann er endlich den Arm um uns legt, hätte es er auch gern mal andersherum.