Die 27-jährige Gigi Lazzarate, besser bekannt als Gigi Gorgeous, ist eine Transgender-Youtuberin. Auf ihrem Channel hat sie ganze 2,91 Millionen Abonnenten und begeistert ihre Zuschauer mit ehrlichen und privaten Einblicken in ihr Leben. Darunter befinden sich auch Videos mit Promi-Kollegen wie etwa ein Challenge-Video mit Kylie Jenner. Die beiden lachen, scherzen und albern viel in dem Video herum. Sie geben Einblick in ihren Tag, der auch bei einer Kylie Jenner, ganz normal sein kann.👯‍♀️