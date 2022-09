Gehypte Filme, die schlecht sind

Die Verfilmung von Stephanie Meyers Bestseller-Reihe „Twilight“ war ein Klassenschlager! Alle wollten die komplizierte Liebesgeschichte von Bella Swan (Kristen Stewart) und Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) auf der Leinwand sehen. Das Liebesdreieck mit Werwolf Jacob (Taylor Lautner) – dem Ernstfeind des Vampirs – machte das Drama perfekt. Der Erfolg der Buchreihe konnte auch auf die Filme übertragen werden.

Ohne den Hype um die Buch-Reihe wären die Filme aber sicherlich gefloppt. Die Dialoge sind platt und die schauspielerische Leistung zum Teil ganz, ganz schlecht (looking at you, Taylor 👀)…

Übrigens ist Edward im ersten Teil schon 104 Jahre alt – Bella ist allerdings gerade erst 17 Jahre alt geworden! Der Altersunterschied ist ein bisschen zu krass … Auch, wenn das echte Alter der Cullens nicht deren Aussehen entspricht.

