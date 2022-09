Die schlauesten Serien-Weisheiten

In „Sex Education“ lernen wir vieles, was uns im Aufklärungsunterricht in der Schule gefehlt hat – dank Netflix wissen wir jetzt mehr über Sex. Aber die Show hat noch eine ganz andere Lebensweisheit für uns:

Durch Charaktere wie Otis lernen wir auch, was es heißt, sich weiterzuentwickeln und für sich und seine Taten Verantwortung zu übernehmen. Wir erinnern uns an die Szene in der zweiten Staffel, als Ortis seine Mutter Jean vor der ganzen Schule verteidigt und die Wahrheit sagt.