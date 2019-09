Geheime Infos über 6ix9ine!

6ix9ine: Urteil am Montag!

Daniel Hernandez (23), besser bekannt als „Tekashi“ 6ix9ine, sitzt seit November 2018 im Knast. Laut TMZ wird dem Rapper illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel und Bandenkriminalität von der New Yorker Staatsanwaltschaft vorgeworfen! Es drohen ihmnoch viele weitere Jahre im Gefängnis, oder er kommt nächstes Jahr frei. Das entscheidet sich nächsten Montag … Übrigens kassierte er erst kürzlich einen fetten Diss von einem verstorbenen Rapper … Was er dazu wohl sagt?

Verhandlung für 6ix9ine

Hoffend auf ein milder ausfallendes Urteil gestand "KEKE"-Star 6ix9ine im Januar seine Taten im Verhör mit der Polizei. Am kommenden Montag, dem 9. September findet in New York endlich die entscheidende Verhandlung statt, dessen Ergebnis hoffentlich ein klares Urteil für den New Yorker zum Ergebnis haben wird. Um das zu erreichen, setzte das Management von 6ix9ine jetzt durch, dass bei seiner Anklage nicht erwähnt wird, dass der Rapper vor ein paar Jahren schon beschuldigt wurde, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Wenn 6ix9ine im Prozess freigesprochen wird, könnte er bereits Anfang nächsten Jahres freigelassen werden.

