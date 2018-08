Geburtsvorbereitungen: Es wird ernst bei Bibis Beauty Palace!

Obwohl es noch ein paar Wochen dauert, bis das Baby von Bibis Beauty Palace und Julienco das Licht der Welt erblicken wird, haben die beiden bereits jetzt die letzten Vorbereitungen vor der Geburt getroffen.

Bibis Beauty Palace völlig überfordert

Mehrere Stunden steckte der Webstar bereits jetzt, eineinhalb Monate vor dem errechneten Geburtstermin in die letzten Vorbereitungen für den Tag, an dem das Baby geboren werden soll. „Ich war total überfordert“, gab die schwangere Bibi in ihrem neusten YouTube-Video zu, das sich darum dreht, was die werdende Mama alles in ihre Krankenhaus-Tasche gepackt hat. Und dabei wollte die 25-Jährige nichts dem Zufall überlassen! Im Vorfeld habe sie sich deshalb extra jede Menge YouTube-Videos angeschaut und Checklisten geschrieben, damit sie auch ja nichts vergisst! Vor allem für den Fall, dass es früher losgeht als geplant, will Bibi unbedingt perfekt vorbereitet sein.

Diese verrückte Sache packt Bibi in ihre Tasche

Ein paar Dinge wie Zahnbürste und Duschgel sind natürlich selbstverständlich – die braucht man schließlich immer und überall. Neu in Bibis Kosmetiktasche ist allerdings eine Brustwarzensalbe: „Ich dachte mir, wenn man das erste Mal stillt, kann man die vielleicht auch gebrauchen“, erklärte sie. Was ihre Klamotten angeht, legt Bibi diesmal hauptsächlich Wert darauf, dass sie bequem sind: „Ich muss da nicht hübsch aussehen. Es ist nicht wichtig, dass ich krasse Anziehsachen dabeihabe“, findet die YouTuberin. Deshalb hat sie sich für die Tage nach der Geburt auch extra gemütliche „Oma-Schlüpfer“ besorgt, die sie in ihrem Video auch zeigt. „Gewöhnungsbedürftig würd ich mal sagen“, lachte Bibi. Doch eine verrückte Sache packte die 25-Jährige sich noch in die Tasche, mit der wohl keiner unbedingt gerechnet hätte: Eine Rolle Klopapier! Bibi hat sich nämlich sagen lassen, dass das Krankenhaus-Klopapier nicht so angenehm sein soll. Na gut, sicher ist sicher :D

Julian weiß noch nicht, ob er bei der Geburt dabei sein wird

Doch Bibi hat nicht nur an sich selbst gedacht, sondern auch an den zukünftigen Papa Julian. Also packte die Kölnerin auch für ihren Verlobten ein paar Klamotten mit ein: „Du musst ja drei Tage bei mir bleiben“, sagte sie. Doch typisch Julienco hielt der 25-Jährige darauf natürlich einen frechen Spruch als Antwort parat: „Das kann ich jetzt nicht versprechen, dass ich da Zeit hab. Also wenn Termine reinkommen…“

Bibi und Julian: Emotionale Geste an ihr Baby

Zu guter Letzt sind natürlich auch ein paar Babysachen wichtig für den Krankenhausaufenthalt. Und da merkt man, dass Bibi und Julian sich wirklich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie sie die ersten Momente im Leben ihres Söhnchens besonders schön gestalten können. Denn mit in der Krankenhaustasche befindet sich eine kleine Spieluhr in Form eines niedlichen Hündchens. „Die legen wir fast jeden Abend auf meinen Bauch, damit der Kleine die Melodie schon hört und deshalb kommt die mit ins Krankenhaus, damit die einfach ab seinem ersten Tag im Leben schon mit dabei ist“, erklärte Bibi. Süüüß! Nicht zu vergessen braucht das Baby natürlich auch Klamotten. Und auch hier sind die zukünftigen Eltern wirklich auf ALLES vorbereitet: Sie nehmen Babybodys in zwei verschiedenen Größen mit. Warum, erklärte Julienco: „Was ist denn, wenn der gar nicht da rein passt, wenn das so ein Riesenbaby ist?“ Wir machen uns jedenfalls keine Sorgen, dass bei dieser gründlichen Vorbereitung noch irgendetwas schiefgehen könnte.

