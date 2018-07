Bibis Beauty Palace und Julienco: Hochzeitstermin steht fest

Erst vor ein paar Wochen gaben Bibi und Julian ihre Verlobung bekannt – jetzt geht alles ganz schnell. Denn die beiden wollen unbedingt noch heiraten, bevor im Oktober ihr Sohn zur Welt kommt!

Bibis Beauty Palace und Julienco: Termin beim Standesamt

Es ist so weit: Bibis Beauty Palace und Julienco haben festgelegt, an welchem Tag sie heiraten werden! Vor wenigen Tagen war das YouTube-Couple gemeinsam beim Standesamt, um dort einen Hochzeitstermin zu beantragen. „Der Termin, den wir uns eigentlich ausgesucht hatten, der war schon vergriffen. Aber es musste ja auch alles sehr spontan gehen“, sagte Bibi in ihrem neusten Video. „Jetzt haben wir einen anderen Termin“, verriet sie und wurde dabei von ihrem zukünftigen Ehemann Julienco unterbrochen: „Wann, sagen wir aber natürlich nicht!“ Kein Wunder – schließlich wollen die beiden diesen besonderen Tag im Kreise ihrer Liebsten verbringen und alles so privat wie möglich gestalten. Dass es jetzt nicht der Wunschtermin geworden ist, macht den beiden aber zum Glück überhaupt nichts aus: „Wir freuen uns mega, dass es überhaupt noch geklappt hat“, sagte Bibi.

Bibi und Julian haben schon Eheringe

Doch das waren noch nicht alle Neuigkeiten, die es zum Thema Hochzeit bei Bibi und Julian gibt: „Wir sind gestern nochmal los in die Stadt und dann sind wir spontan und zufälligerweise an einem Schmuckladen vorbeigelaufen… und dann haben wir uns mal Eheringe angeguckt“, erzählte die 25-Jährige. Eigentlich sei noch gar nicht geplant gewesen, welche zu kaufen. „Wir wollten nur mal gucken, weil wir uns damit gar nicht auskannten.“ Doch scheinbar waren dann direkt die perfekten Ringe dabei! „Wir haben uns ernsthaft für unsere Eheringe schon entschieden und haben die schon bestellt“, berichtete Bibi ganz aufgeregt.

Bibi und Julian nerven Ring-Verkäuferin

„Ich glaub, wir haben fast zwei Stunden in diesem Laden gesessen und die Verkäuferin war schon voll genervt von uns“, erzählte Bibi weiter. So einfach ist das nämlich gar nicht, sich festzulegen… Schließlich will man seinen Ehering im besten Fall ja für den Rest seines Lebens am Finger tragen. „Erst konnten wir uns wegen der Farbe nicht entscheiden, dann konnten wir uns nicht entscheiden, wie dick…“, sagte Julienco. „Es gab acht verschiedene Formen!“ Klingt echt ganz schön kompliziert! Vor allem, wenn man vorher gar nicht darauf vorbereitet ist, was einen da erwartet: „Man muss alles irgendwie aussuchen und entscheiden und man sieht den fertigen Ring ja gar nicht. Man muss alles so mit seiner Vorstellungskraft machen“, erzählte Bibi. Kein Wunder, dass die beiden vorher nicht so genau wussten, was da auf sie zukommen würde. „Wir haben ja noch nie geheiratet“, sagte sie. „Aber jetzt ist alles entschieden und wir sind glücklich und ich freu mich so“, sagte Bibi und strahlte dabei übers ganze Gesicht. Na dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen.

