„Game of Thrones“: So unfair werden die Schauspieler bezahlt #genderpaygap

Sophie Turner hat für ihre Rolle in " Game Of Thrones " nur ein Drittel so viel Geld bekommen, wie ihr Kollege Kit Harington. Warum sie das trotzdem ok findet, erfährst du hier!

Am 14. April kommt die achte Staffel "GOT"

Nur noch zehn Tage, dann startet endlich die finale Staffel von „Game Of Thrones“! Deshalb sind die Hauptdarsteller schon seit Wochen aus den News nicht mehr wegzudenken. Beinahe täglich erfahren wir neue Details aus dem Leben von Sophie Turner, Maisie Williams und Co. Heute gibt es zur Abwechslung aber mal weniger erfreuliche Neuigkeiten. Denn wie jetzt bekannt wurde, ist die Bezahlung der GOT-Darsteller alles andere als gerecht. Wie Sophie Turner (23), die in der Serie die hübsche „Sansa Stark“ verkörpert, jetzt verriet, erhielt ihr Schauspiel-Kollege Kit Harington („Jon Snow“) für seine Rolle viel mehr Geld als sie!

Sophie Turner: Darum gönnt sie Kit Harington die hohe Gage

In einem Interview sprach die gebürtige Engländerin nun erstmals ganz offen über die Gage, die sie für ihre Rolle in „Game Of Thrones“ bekommen hat, nämlich umgerechnet rund 156.000 Euro pro Folge. Mega viel, oder? Naja, zumindest so lange, bis man erfährt, wie viel ihr Kollege Kit Harington pro Folge bekommen hat, nämlich unglaubliche 445.000 Euro! Das findet Sophie jedoch völlig ok, wie sie jetzt gegenüber der britischen Ausgabe des Magazins „Harper’s Bazar“ erklärte: "Kit bekam mehr Geld als ich, aber er hatte auch die umfangreichere Storyline. Und in der letzten Staffel hatte er so was Verrücktes wie 70 Nachtdrehs, und ich hatte nicht so viele. Ich dachte mir: 'Weißt du was... nimm das Geld!' Abgesehen von dieser besonderen Situation setzt Sophie Turner sich allerdings stark für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Unter anderem supportet sie zum Beispiel die Durchsetzung einer Klausel in Verträgen, die dafür sorgt, dass am Set genauso viele Frauen arbeiten wie Männer.

Das bedeutet #genderpaygap

Generell werden bei der Bezahlung von Männern und Frauen für ähnliche oder gleiche Jobs oft große Unterschiede gemacht. Die Lohnlücke liegt bei 21 Prozent, weswegen sich viele Frauen diskriminiert fühlen. Unter dem Hashtag #genderpaygap gibt es auf Instagram inzwischen mehr als 17.000 Beiträge. Eine weitere berühmte Befürworterin der finanziellen Gleichstellung der Geschlechter ist Beyoncé Knowles.

