"Frozen 2": Neuer Trailer zeigt Abenteuer der Eiskönigin

Let it gooooooo, let it gooooo – na, habt ihr schon einen Ohrwurm? Gern geschehen! 😅 Schon länger ist bekannt, dass 2019 mit "Frozen 2" die Fortsetzung von Elsas Geschichte in die Kinos kommt. Fans können es kaum erwarten und spekulieren schon lange, wie es in der Fortsetzung des Disney-Films weitergehen könnte. Jetzt gibt es endlich den offiziellen Trailer zu "Frozen 2" und der ist stolze zwei Minuten lang!

Was passiert in "Frozen 2"?

In dem Trailer begeben sich die beiden Schwestern Anna und Elsa auf ein gefährliches Abenteuer und reisen gemeinsam in einen verzauberten Wald. Alles, um ihr eigenes Königreich Arendelle zu retten. Highlight des Trailers ist mal wieder Schneemann Olaf, der sagt: "Kurze Frage: Wird dieses 'Wir begeben uns in Lebensgefahr'-Ding jetzt zur Gewohnheit?" Haha, wir können es kaum erwarten die Disney-Fortsetzung in den Kinos zu sehen. Denn es bleiben noch einige Fragen offen: Lange wurde gemunkelt, ob Elsa in "Die Eiskönigin 2" lesbisch wird – hierzu gibt es im Trailer jedoch noch keine Hinweise.

