Filmtode: „Stars Wars: Das Erwachen der Macht“ – Han Solo

Han Solo (Harrison Ford) gehört zu den Figuren, die die Star Wars Fans nahezu über die gesamte Saga begleiten – und auch in den neuesten Teilen zu sehen war. Umso trauriger ist der Tod des Kult-Helden – und der Täter! So wird Fans in “Das Erwachen der Macht” klar, dass Bösewicht Kylo Ren (Adam Driver) der Sohn von Han und Leia (Carrie Fisher) ist, der von der dunklen Seite der Macht verführt wurde. Dennoch glaubt Han weiter an das Gute in seinem Sohn und wagt einen Versuch mit Kylo Ren zu sprechen – nur um von seinem eigenen Kind ermordet zu werden. Dennoch: Han hält noch im Sterben an der Liebe zu seinem Sohn fest… Herzzerreißend – auch für die coolsten Fans der Saga!