Das sind FEMME5

Klea aus Albanien, Lara aus Kroatien, Alicia aus Spanien, A.B aus Deutschland und Soraya aus Brasilien/Türkei bilden zusammen die neue Power-Girlgroup FEMME5. Im März 2020 wurde die Band gegründet und arbeitet seitdem hart an ihrem ersten Release. Da jedes der Girls in München wohnt, trainieren sie fast täglich: "Unser tägliches Training ist harte Arbeit, sehr anspruchsvoll und temperamentvoll. Wir stoßen oft an unsere Grenzen, doch jede Session bringt Spaß und Elan mit, was sich am Ende durch Harmonie in unserer Girlband widerspiegelt“, so A.B im BRAVO-Interview.

Warum heißt die Band FEMME5?

Die Inspiration hinter dem Bandnamen kommt vom französischen Begriff Femme Fatale (dt. verhängnisvolle Frau). Die fünf Mädels stehen für Female Empowerment und wollen den Zusammenhalt der Frauen in der Industrie verkörpern und völlig ausschöpfen. #Girlpower

Unity in Diversity

FEMME5 besteht aus unterschiedlichen Nationalitäten. Jedes der Member bringt etwas aus ihrer eigenen Kultur mit in das Projekt, wodurch Magic kreiert wird: Alicia (Spanien & Portugal), A.B (Tschechien & Deutschland), Klea (Albanien), Lara (Kroatien & Deutschland), Soraya (Brasilien & Türkei).

FEMME5 bekommen bekannte Unterstützung

Entdecker von FEMME5 ist der Choreograf Yasin Ao, der schon mit Raplegende Kool Savas und Popstar Ilira zusammengearbeitet hat. Und auch musikalisch bekommen die fünf Durchstarterinnen mega Unterstützung: Fairuz, die von Bausa unter Vertrag genommen wurde und 2021 selbst musikalisch durchstarten will, schreibt Songs mit den Power-Frauen.

Die Girls von FEMME5 setzen auf krasse Choreos

Dancing meets singing: Klea, Lara, Alicia, A.B und Soraya sing professionelle Tänzerinnen, die zusammen schon mit Bausa auf der Bühne standen. Zusammen mit Entdecker und Manager Yasin Ao basteln die Girls an krassen Choreos. Klea: "Unser anspruchsvolles Training mit Yasin ist immer wieder ein einmaliges Erlebnis. Wir trainieren hart und legen viel Wert darauf, eine bomben Performance für unsere Fans abzulegen – und das ganze so facettenreich wie möglich! Zum jeweiligen Projekt erwartet euch eine Überraschung nach der anderen!"

Das sind FEMME5s Vorbilder

Alicia erklärt im BRAVO-Talk: "Wir wollen die Einflüsse aus den 90ern und 2000er einbringen und lassen uns von Bands wie Destiny’s Child und den Pussycat Dolls inspirieren. Künstler, die mich persönlich als Kind geprägt haben und meine tägliche Motivation sind, um weiter hart an unserem Ziel zu arbeiten!"

FEMME5: Auf dieser Sprache singen sie

Fünf Power-Girls aus München, doch auf welcher Sprache singen die Durchstarterinnen? Lara verrät: Unsere Songs werden größtenteils auf Deutsch sein. Jedoch haben wir alle unterschiedlichen Wurzeln und Nationalitäten und werden diese auch in dem ein und anderem Song einfließen lassen. Seid gespannt auf etwas, das es in Deutschland noch nie gab: eine starke Girl-Group aus Deutschland, die auch noch deutsch singt!" Das ist mal eine Ansage!

Sind die Girls single?

A.B und Lara haben haben beide seit ungefähr zwei Jahren einen Partner, die anderen Girls sind noch nicht vergeben!

"Telenovela": Die erste Single von FEMME5

Am 4. Dezember erscheint mit "Telenovela" die erste Single von FEMME5. Der Track spiegelt die Erlebnisse aus dem Leben der Bandmitglieder wider und wurde von Fairuz geschrieben. Soraya: "Mit unserer ersten Single wollen wir allen klarmachen, was auf die Leute zukommen wird. Unsere Zusammenarbeit und die Visionen von jedem einzelnen in unserem Team könnte man mit einer nie zu Ende gehenden Doku-Soap gegenüberstellen. Somit erwartet euch bei jeder anstehenden Ankündigung etwas durchaus unvorhersehbares."

Das ist das Ziel von FEMME5

Das große Ziel von FEMME5: "Wir wollen Hallen füllen und große Shows spielen! Vor allem wollen wir aber für junge Leute eine Inspiration und ein Vorbild sein und zeigen, dass Frauen auch gemeinsam Großes schaffen können!"

