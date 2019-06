Nach "BTN"-Pascal Kappès: Denise ist mit Henning Merten zusammen

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin hat zwei dramatischen Trennungen hinter sich: Zunächst ging es nach einem bisher immer noch nciht veröffenltichten Vorfall kurz vor der zwieten Hochzeit mit Ehemann und "BTN"-Schauspieler Pascal Kappès auseinander. Trost spendete ihr danach ihr neuer Freund Tim, der ihr auch während der letzten Zeit ihrer Schwangerschaft zur Seite stand. Als der kleine Ben dann auf der Welt war, nahm Denise Kappès Neuer sogar Pascals Platz ein als Papa des Kleinen. Alles hätte sehr schön sein können, doch nun folgte wieder eine tragische Trennung. Umso überrraschender, dass Denise vor wenigen Tagen in einem emotionalen Post mitteilte, dass sie wieder einen Mann an ihrer Seite hat: Henning Merten, den Musiker und Ex von "BTN"-Darstellerin Anne Wünsche.

Denise Kappès und Henning Merten geben Liebes-Interview

Sowohl gegenüber RTL als auch über Instagram verrieten die Love-Birds, die zufällig auch noch beide mit "BTN"-Darstellern zusammen waren, ein paar Details über ihr frisches Glück. "Wir leben ja zusammen seit Mitte Mai. Und es wurde einfach von Tag zu Tag intensiver", so die junge Mutter. "Wenn man merkt, dass man glücklich miteinander ist, man harmoniert, ist es einfach schwierig, das zu verstehen." Zunächst hatten die beiden erklärt, dass sie nur rein freundschaftlich zusammen ziehen, weil Hennings Wohnung renoviert wird. Dann wurde doch mehr daraus... Kinder planen die beiden aber in nächster Zeit wohl nicht, schließlich haben sie schon insgesamt vier mit ihren "BTN"-Ex-Partner. Zu ihrer Patchwork-Family meint Henning Merten im Gespräch: "Wir hatten jetzt schon ein paar Tests und es lief alles ganz entspannt, spaßig, lustig, ohne Stress. Klar, ein bisschen Stress hat man immer mit vier Kids, aber im Großen und Ganzen war das echt eine coole Situation." Aber das Model stellte klar, dass es erstmal bei vier bleiben wird und scherzt: "Dann können wir wirklich eine Kita aufmachen". Morgen geht es für die beiden in den gemeinsamen Pärchenurlaub nach Mallorca und danach läuft es hoffentlich ruhiger für Henning, Denise (und auch Pascal Kappès), ganz ohne Streit ums Baby. Denn was sie gerade an Henning am meisten liebt, ist laut Insta, dass er sie jeden Tag zum Lachen bringt und alles so unkompliziert mit ihm ist. Hach!

