Die K-Pop-Band SEVENTEEN besteht schon seit 2015! Sie hat 13 Mitglieder, die auf drei Untergruppen aka "Units" unterteilt werden, die auf einen Bereich spezialisiert sind. In der "Hip-Hop Unit" sind S.Coups, Wonwoo, Mingyu und Vernon, in der "Vocal Unit" sind Woozi, Jeonghan, Joshua, DK und Seungkwan und im "Performance Team" Hoshi, Jun, The8 und Dino. Der Name ist übrigens mit einer einfachen Rechnung entstanden: 13 Mitglieder + 3 Units + 1 Team = Seventeen! Da die Mitglieder der K-Pop-Band stark in Aufbau und Produktion der Choreografien und Musik involviert sind, werden sie auch als Self-Producing Idol Group bezeichnet. Auf Instagram (@saythename_17) hat die K-Pop-Band 7,9 Millionen Follower.