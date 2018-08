Einbrecher flüchtet vor Bella Thorne!

Gruselige Begegnung: Ein Einbrecher hat versucht in Bella Thornes Villa zu gelangen, doch sie schaffte es ihn zu verjagen …

Bella Thorne: Einbrecher will in ihr Haus!

Stell dir vor, du sitzt alleine zu Hause und hörst von draußen Geräusche – der blanke Horror! Genau das passierte am Dienstagabend Schauspielerin Bella Thorne. Um ca. 10 Uhr Abends soll ein Einbrecher das Fenster in ihrer Villa im San Fernando Valley eingeschlagen haben. Und Bella hat etwas gewagt, was man eigentlich nicht machen sollte: Sie ging raus und schaute nach – super gefährlich! Doch die Sängerin hatte Glück, denn der Einbrecher scheint über ihr plötzliches Auftauchen so erschrocken gewesen zu sein, dass er sofort weggelaufen ist. Gleich nach diesem Zusammentreffen rief Bella die Polizei. Die Beamten waren zwar sofort zur Stelle, konnten den Einbrecher jedoch nirgends mehr finden.

Bella Thorne: Glück im Unglück

Bellas Reaktion war zwar mutig, hätte jedoch übel enden können. Der Einbrecher muss nicht damit gerechnet haben, dass die Schauspielerin rauskommt und nachschaut, wenn er so schnell das Weite gesucht hat. Eine Sache ist jedoch ziemlich komisch: Bella Thorne ist ziemlich aktiv auf Instagram, sie filmt sich oft dabei, wie sie zu Hause chillt oder wenn sie unterwegs ist. Es bleibt also zu klären, ob der Einbrecher eventuell sogar absichtlich an diesem Abend gekommen ist. Wir hoffen, dass die Polizei dieses Drama schnell aufklären kann. In letzter Zeit scheint die Polizei von LA wieder öfter Probleme mit Einbrechern zu haben – nur meistens sind die Betroffenen selbst gar nicht zu Hause. Wie bei Star-Kollegin Taylor Swift, bei ihr wurde im April dieses Jahres gleich viermal eingebrochen. Ein Stalker von Taylor Swift schlief sogar in ihrem Bett und ging bei ihr duschen! Eins sollten wir aus diesen Verbrechen lernen: Wir sollten alle etwas vorsichtiger sein, welche Orte wir verlinken und wie viel wir von unserem Zuhause preisgeben.

