DSDS-Steckbrief: Pietro Lombardi

Mottoshow Eins - Megahits: "With You" von Chris Brown

Mottoshow Zwei - Après Ski Hits: "Freaky Like Me" von Madcon

Mottoshow Drei - Frühlingsgefühle: "Down" von Jay Sean

Mottoshow Vier - Partykracher: "Que Sera, Sera" von der Hermes House Band

Mottoshow Fünf - Deutschland gegen England: "Mein Stern" von Ayman und "Every Breath You Take" von Sting

Mottoshow Sechs - Deutschland gegen Amerika: "Don’t Worry Be Happy" von Hermes House Band und "Mad World" von Michael Andrews feat. Gary Jules

Mottoshow Sieben - 80er, 90er und Das Beste Von Heute: "I Just Called To Say I Love You" von Stevie Wonder, "Sweat (A La La La La Long)" von Inner Circle und "To Make You Feel My Love" von Kris Allen

Mottoshow Acht - Rock, Pop und Disco Fever: "Here Without You" von 3 Doors Down, "Fairytale" von Alexander Rybak und "Sex Machine" von James Brown

Halbfinale: "Can You Feel The Love Tonight" von Elton John, "Wenn Das Liebe Ist" von Glashaus und "Mambo No. 5" von Lou Bega

Finale:

Herzenssong: "Dance With My Father" von Luther Vandross

Staffelhighlight: "Que Sera, Sera" von der Hermes House Band

Siegertitel: "Call My Name"

