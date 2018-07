Die meisten Mädchen, die mit Hormonen verhüten, nehmen die Pille. Wird sie richtig eingenommen, verhindert sie den Eisprung und schützt fast hundertprozentig vor einer Schwangerschaft. Ob sie auch etwas für dich ist, solltest du vorher checken – sprich am besten mit deinem Frauenarzt darüber und lass dir genau erklären, worauf du achten musst.

Nach wie vielen Tagen ist die Pille sicher?

Mädchen, die die Pille zum ersten Mal nehmen, beginnen damit am ersten Tag ihrer Regelblutung. Ab diesem Zeitpunkt sind sie vor einer Schwangerschaft geschützt. Dieser Schutz hält auch an den sieben Tagen der Pillenpause an. In jeder Packung sind 21 Pillen, jeden Tag wird eine genommen – möglichst immer zur gleichen Zeit. Dann folgen sieben Tage Pause, in der die Periode einsetzt. Am achten Tag geht es dann mit der ersten Pille aus der neuen Pillenpackung weiter.

Wie zuverlässig ist die Pille?

Solange die Pille regelmäßig eingenommen wird, schützt sie sicher vor einer Schwangerschaft. Es sei denn, ein Mädchen leidet unter einer Durchfall-Erkrankung, muss sich erbrechen oder nimmt bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel Antibiotika, ein. Dann kann es passieren, dass die Pille nicht wirkt.

Was sind die Vorteile der Pille?

Menstruationsbeschwerden oder eine Akne-Erkrankung lassen bei manchen Mädchen deutlich nach. Außerdem können Mädchen mit der Pille ihre Periode verschieben. Zum Beispiel in den Ferien. Wie das geht, erfährst du hier.

Was sind die Nachteile der Pille?

Ein Mädchen muss jeden Tag und möglichst immer zur gleichen Zeit daran denken, die Pille zu schlucken. Denn wenn nur eine Pille vergessen oder zu spät eingenommen wird, kann es zu einer Schwangerschaft kommen. Hormonhaltige Verhütungsmittel verursachen manchmal Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen.

