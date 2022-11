Wie muss ich die Pille richtig einnehmen?

Mädchen, die die Pille zum ersten Mal nehmen, beginnen damit am ersten Tag ihrer Regelblutung. Ab diesem Zeitpunkt sind sie vor einer Schwangerschaft geschützt. Dieser Schutz hält auch an den sieben Tagen der Pillenpause an. Auch für Pilleneinsteigerinnen gilt: In jeder Packung sind 21 Pillen, jeden Tag wird eine eingenommen – möglichst immer zur gleichen Zeit. Dann folgen sieben Tage Pause, in der die Regelblutung stattfindet. Am achten Tag geht es dann mit der ersten Pille der neuen Packung weiter.

