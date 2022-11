Dr.-Sommer-Frage: Wie stößt man richtig?

Ich möchte bald mit meiner Freundin schlafen, aber ich weiß nicht, wie ich mich beim Sex am besten bewegen soll. Wie mögen es Mädchen am liebsten? DR.-SOMMER-TEAM: Das kommt natürlich auf die Situation an und auf die Vorliebe deiner Freundin. Wenn du mit ihr schläfst, sei erst mal behutsam, also halbe Kraft voraus, und achte darauf, wie sie reagiert. Beim Eindringen solltest du besonders vorsichtig sein, damit sich ihre Scheide langsam an deinen Penis gewöhnen kann. Spürst du, dass es sie erregt, kannst du das Tempo ja mal erhöhen, aber stoß nicht gleich zu tief oder zu heftig, auch hier ist Fingerspitzengefühl angesagt!