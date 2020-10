Marge Champion stand für „Schneewittchen“ Model

1937 brachte Disney seinen ersten abendfüllenden Zeichentrick raus, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ gehört inzwischen zu den „Disney“-Klassikern und wird noch immer gerne geschaut. Eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Figur „Schneewittchen“, eine der erfolgreichsten fiktiven Charaktere, übernahm Marge Champion. Die Tänzerin und Schauspielerin konnte sich gegen jede Menge Konkurrentinnen durchsetzen und wurde das „Schneewittchen“-Modell, ihre Bewegungen wurden für den Zeichentrickfilm verwendet.

„Disney“-Legende stirbt mit 101 Jahren

Am Mittwoch ist Marge Champion im Alter von 101 Jahren in Los Angeles gestorben. Sie konnte auf eine jahrelange Film- und Tanzkarriere zurückblicken und hat für ihre Arbeit als Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin mehrere Preise abgeräumt. Für „Disney“-Filme stand Marge Champion mehrmals Modell, neben „Schneewitchen“ wirkte sie auch an den Filmen „Pinocchio“, „Fantasia“ und „Dumbo“ mit. 2007 ernannte sie die Walt Disney Company offiziell zur Disney Legende. Diesen Titel erhalten Personen, die einen wichtigen Beitrag zu den Filmen und Produktionen von „Disney“ geleistet haben. Zwei Jahre später erhielt Marge Champion eine weitere Anerkennung, einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Für ihr Lebenswerk wurde sie 2013 mit dem Douglas Watt Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->