Disney + "Pam & Tommy": Sebastian Stan spricht über 2. Staffel

So besonders ist "Pam & Tommy"

Wir alle kennen Sebastian Stan aus den Marvel "Avenger"-Filmen oder der Serie "The Falcon and the Winter Soldier". Dort verkörpert er die Rolle des "Bucky Barnes" aka die des "Winter Soldier". Ihn nun in der Rolle des Schlagzeugers und Rockstars Tommy Lee zu sehen, hat wieder gezeigt, wie wandlungsfähig er doch ist. Fake-Piercings und aufgemalte Tattoos haben das Erscheinungsbild des Schauspielers komplett geändert. Eine noch krassere Veränderung hat Lily James ("Cinderella") an den Tag gelegt. Sie spielt Pamela Anderson in der Miniserie. In Interviews erzählte sie, dass sie für den "Pam"-Look mehrere Stunden in der Maske gebraucht haben. Es wurde auf jedes kleine Detail geachtet. Make-Up, Haare, falsche Zähne und sogar die Augenbrauen wurden dünner geschminkt. (Ja, früher war es cool und trendy, sehr dünne Augenbrauen zu haben). 😅 Die Serie spiegelt die Liebesgeschichte und die wilde Ehe von "Baywatch"-Schauspielerin Pamela Anderson und Musiker Tommy Lee. Zudem wird der Leak ihres Sex-Tapes in Anfangsjahre des Internets thematisiert.

"Pam & Tommy": Wird es eine 2. Staffel geben?

Eine Story, die um die ganze Welt ging. Der Leak ihres privaten Sex-Videos ging viral. Ein Handwerker kassierte einen Korb von Pamela Anderson und bekam dann das Video von ihr und Tommy Lee in die Hände. Kurzerhand stelle das Video ins Internet und alles veränderte sich für das Paar. Die Disney+ Serie "Pam & Tommy" zeigt, was das Einmischen in die Privatsphäre anderer für extreme Folgen haben kann! Im Interview hat Schauspieler Sebastian Stan über eine 2. Staffel von "Pam & Tommy" geredet. "Ich denke, man hätte auf jeden Fall noch mehr als acht Folgen machen können. Potenzial ist da, aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht. Ob es noch eine weitere Staffel geben, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht", so Sebastian.

