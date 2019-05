Dieser Star verlässt Berlin – Tag & Nacht!

Oh nein! "Berlin – Tag & Nacht" -Star Matthias Höhn (23) verlässt die Serie! Auf Instagram erklärt er den großen Schritt.

Matthias Höhn verlässt Berlin – Tag & Nacht

Traurige News für alle "Berlin – Tag & Nacht"-Fans: Matthias Höhn, der zwei Jahre lang die Rolle des Pascal gespielt hat, wird die RTL-Serie leider verlassen! Am Mittwoch spielte der 23-Jährige zum letzten Mal in der beliebten TV-Show mit. In der letzten Folge fand Pascal heraus, dass seine Freundin Kim (Nathalie Bleicher-Woth) ihn mit Leon (Sandy Fähse) betrogen hat. Daraufhin beschließt er, schweren Herzens Berlin zu verlassen.

BTN-Star Matthias Höhn verlässt die Serie

Für den BTN-Star Matthias Höhn bedeutet das den Ausstieg aus der Serie. "Das war die bisher wichtigste und bedeutendste Entscheidung in meinem Leben", schreibt der Schauspieler auf seinem Instagram-Account. Schließlich hat er am BTN-Set auch die Liebe seines Lebens kennengelernt – seine Freundin Jenefer Riili. Die beiden haben vor knapp einem Jahr Nachwuchs von Söhnchen Milan bekommen und leben seit kurzem in München. "Mein Gefühl hat mir gesagt, dass ich den nächsten Schritt wagen muss", erklärt der 23-Jährige weiter. Nicht nur den nächsten Karriereschritt, sondern auch den nächsten Schritt mit seiner jungen Familie!

BTN-Star Matthias Höhn: Wie geht es weiter?

Matthias Höhn verspricht weiterhin, seiner Karriere als Schauspieler zu verfolgen. Offenbar müssen wir den Serienstar nicht allzu sehr vermissen, denn er verspricht: "Mal schauen, wo ihr mich als nächstes sehen werdet, es wird nicht lang dauern 😉." Wir sind gespannt!

