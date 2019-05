BTN-Star Matthias Höhn: Krasse Liebeserklärung an Jenefer Riili

Jenefer Riili & Matthias Höhn: Große Liebe nach Trennung

Matthias Höhn und Jenefer Riili hatten im vergangenen Jahr eine schwere Krise. Während die frühere „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin von ihrem damaligen Serienkollegen schwanger war, beging Matthias einen folgenschweren Fehler, der zu einer monatelangen Beziehungspause führte. Letztendlich konnte Jenni dem Vater ihres Kindes nochmal verzeihen. Seitdem sind die beiden gemeinsam mit ihrem bald einjährigen Sohn Milan eine glückliche kleine Familie und sind vor Kurzem sogar zusammen in ein schickes Haus in München gezogen.

Matthias Höhn überrascht mit Liebesballade

Wie froh Matthias Höhn darüber ist, eine zweite Chance von Jenefer bekommen zu haben, betonte er bereits viele Male auf seinen Social-Media-Kanälen. Auch an liebevollen Worten an die Mutter seines Babys sparte der 23-Jährige nie, denn er wollte alle Welt an seinem wiedergewonnenen Beziehungsglück teilhaben lassen. Doch die Liebeserklärung, die der BTN-Darsteller („Pascal“) seiner Freundin jetzt machte, stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Denn der Berliner veröffentlichte vor einigen Stunden ein Cover von einem Lovesong namens „Bis meine Welt die Augen schließt“ (Original von Joel Brandenstein & Alexander Knappe).

Ich hab dich einmal gesehen

Und für immer entdeckt

Ich hab dich einmal gefragt

Du hast für immer ja gesagt

Komm wir schauen zu den Sternen

Doch hier unten leuchten wir

Die meisten gehen alleine

Doch ich geh jetzt mit dir

Bis meine Welt die Augen schließt

Werd' ich dich lieben

Bis meine Welt die Augen schließt

Werd' ich alles für dich geben

Diese Zeilen singt Matthias total gefühlvoll und mit richtig guter Stimme! Als Jenefer Riili das zum ersten Mal gehört hat, war sie mit Sicherheit mega gerührt. Und auch die Fans sind total begeistert von Matthias‘ Gesangstalent! „Wunderschön geworden, deine Stimme hinterlässt Gänsehaut“, „Erst dachte ich ‚Bitte nicht noch ein Soap-Darsteller, der denkt, er müsse singen‘. Aber Respekt, das klingt echt richtig gut!“ und „Schöne Stimme, finde das Kratzige echt Hammer“ sind nur drei von unzähligen positiven Kommentaren, die Matthias Höhn bereits zu seinem Coversong bekommen hat.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: