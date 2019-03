BTN-Star Matthias Höhn: Neue Tattoos für Jenefer und Baby Milan

BTN-Star Matthias Höhn: Neues Tattoo

Matthias Höhn könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein. Seine Freundin Jenefer Riili hat er am Set von "Berlin – Tag und Nacht" kennen und lieben gelernt. Im Juni vergangenen Jahres krönte die Geburt ihres Sohnes Milan die junge Liebe. Nun hat sich der stolze Papa und Freund, die beiden wichtigsten Menschen auf seinem Körper verewigen lassen. Matze hat sich tatsächlich für Jenni und Milan gleich mehrere Tattoos stechen lassen!

BTN-Star Matthias Höhn: Das haben seine neuen Tattoos zu bedeuten

Via Instagram ließ er seine 363.000 Follower an dem neuen Kunstwerk teilhaben. Sein Nacken wird nun von zwei großen Flügen umrahmt. An den jeweiligen Flügelspitzen sind links eine Zahlenkombination und rechts zwei geschwungene Buchstaben zu sehen. Matthias erklärte in seiner Instagram-Story die Bedeutung der Symbole: "Auf meiner linken Nackenseite steht 13.06.18, Milans Geburtsdatum und auf meiner rechten Nackenseite MJ, für Milan und Jenni!" Wow – was für ein süßer Liebesbeweis.

