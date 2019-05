„BTN“: Jenefer Riili zeigt ihre Brüste

Jenefer Riili: Darum zeigt Jenefer Riili sich oben ohne

Jenefer Riili ist eigentlich für ihren lässigen Look bekannt. Die hübsche Schauspielerin kombiniert am liebsten Jeans, T-Shirt und Lederjacke miteinander. Dass sie sich mal so richtig freizügig präsentiert, kommt sonst eigentlich nicht vor. Doch jetzt zeigte sich Jenni quasi „oben ohne“… Aber nein, sie hat sich nicht für den Playboy ausgezogen oder ähnliches. Jenefer Riili postete ein super süßes Throwback-Bild von sich und ihrem Sohn Milan, als er noch ein kleines Baby war. Im Juni wird der Kleine ein Jahr alt und seiner Mama kommt es so vor, als wäre die Zeit seit seiner Geburt wie im Flug vergangen.

Jenefer Riili: Intimer Moment mit Baby Milan

Jetzt erinnerte sich die frühere BTN-Darstellerin an die erste gemeinsame Zeit mit ihrem Kind zurück, als sie es noch stillte: „#tb to this magical time 💫 Ich habe es geliebt Milan zu Stillen und wir haben es 7 Monate gemeinsam durchgezogen. Stillen ist für mich etwas ganz wunderbares, ein magisches Band zwischen Mama und Baby“, schrieb Jenefer zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie Milan gerade die Brust gibt.

Die Münchnerin hat diese intime Zeit mit ihrem Sohn sehr genossen und ist der Meinung, dass jede Mutter für sich selbst entscheiden dürfen soll, wie lange sie ihr Baby stillt. Denn sie selbst sei oft unterschwellig dafür kritisiert worden, dass sie Milan so lange die Brust gab.

