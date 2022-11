Diese Stars schämen sich für ihre Rolle: Amanda Seyfried

Aus der Serie: Diese 8 Stars schämen sich für ihre Rolle

Nicht jeder Star ist mit der eigenen schauspielerischen Leistung in den Filmen und Serien, die ihn berühmt gemacht haben, zufrieden. Das kann daran liegen, dass sie gerade erst mit der Schauspielerei starteten, als sie die große Rolle an Land ziehen konnten oder daran, dass sie sich mit ihrer Figur nicht so recht identifizieren konnten. Bei manchen geht die Scham sogar so weit, dass sie sich geweigert haben, groß PR für das Projekt zu machen! Wir zeigen euch 8 Stars, die sich für ihre Rolle bis heute schämen.