Diese Stars haben kein Insta: Saoirse Ronan

Die Schauspielerin Saoirse Ronan, die unter anderem aus „Little Women“ bekannt ist, ist keine große Freundin von Social Media. Anfang der 2000er hatte sie noch einen Twitter-Account. Doch den löschte sie bereits vor langer Zeit. In einem Interview mit The Wrap sprach die Darstellerin über die Gründe dahinter und warum sie Social Media generell meide: „Eigenwerbung hat mir immer ein sehr unangenehmes Gefühl gegeben.“ Social Media sei einfach „zu viel Arbeit für mich und viel zu stressig“. Mit den Jahren hätte sie eine sehr distanzierte Beziehung zu ihrem Handy und Technologie im Allgemeinen entwickelt, so der Star weiter.