Diese K-Pop-Stars kommen 2019 nach Deutschland

Den Anfang machen die Girls von Blackpink: Lisa, Jennie, Rosé und Jisoo kommen im Zuge ihrer „Blackpink 2019 World Tour [In Your Area]“ schon am 24. Mai in die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Wer noch kein Ticket hat, den müssen wir leider enttäuschen: Die Show ist bereits ausverkauft. Mehr Infos zum bevorstehenden Deutschland-Konzert von Blackpink bekommst du hier!

Im Juli geht es in der deutschen Hauptstadt direkt weiter mit dem nächsten K-Pop-Highlight: Denn am 13.7. 2019 werden die Jungs von Monsta X für ihre „We Are Here“-Tour einen Stop in Deutschland machen und in der Berliner Mercedes-Benz-Arena live auf der Bühne performen. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr noch ein paar Tickets ergattern, um zusammen mit Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon und I.M. einen unvervesslichen Abend zu erleben - denn ein paar wenige Plätze gibt es noch! Die Preise liegen zwischen rund 64 Euro und 294 Euro.

Die Dritten im Bunde sind die sieben Boys von Got7. Das einzige Deutschland-Konzert ihrer „Keep Spinning“-Tour wird am 13. Oktober stattfinden… auch diesmal dürfen die Berliner Fans sich wieder freuen! Denn genau wie die beiden anderen K-Pop-Bands machen Got7 in Berlin Halt und treten in der Mercedes-Benz-Arena auf. Der Ticketverkauf startet am 14. Juni bei Ticketmaster!

