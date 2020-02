Influencerin Kisu: Für dieses YouTube Video sprang sie über ihren Schatten

2020 ist das Jahr der Star-Babys. Eine ist ihnen dabei schon einen Schritt voraus: Instagram-Star und YouTuberin Kisu. Bereits im November kam ihre zuckersüße Tochter Milena auf die Welt. Seitdem hält sie nicht nur Mama Kisu ganz schön auf Trab, sondern sorgt auch im Netz für mächtig Unterhaltung. Denn die Influencerin dokumentiert ihr tägliches Leben und gewehrt ihren Followern dabei einen Einblick in ihren Mama-Alltag. Von Styling-Tipps für Haut und Haar bis hin zu ehrlichen Mami-Ratschlägen, Kisu begeistert so allein auf Instagram täglich über 600.000 Follower. Für ihr letztes YouTube Video, musste sie dabei ganz schön über ihren Schatten springen: Gemeinsam mit ihrer Schwester Mai probiert sie ihre eigene Muttermilch. Allein der Gedanke daran bringt die Influencerin zum Würgen ... 😅

Kisu: Ekelt sich vor ihrer Muttermilch

Aus diesem Grund lässt sie beim Probieren, der zuvor abgepumpten Milch, ihrer Schwester erstmal den Vortritt. Diese scheint mit dem Gedanken weniger ein Problem zu haben und wagt sich mutig an die Milch heran. „​Es schmeckt einfach wie Wasser. Es hat gar keinen Eigengeschmack", stellt Mai fest. Doch diese Kenntnis lässt Kisu nicht weniger daran zweifeln, ob sie wirklich probieren sollte. Immer wieder bricht sie kurz vorher ab. „Puh ich finde den Gedanken irgendwie voll widerlich", so die YouTuberin. Doch dann überwindet sie sich doch und tunkt ganz vorsichtig ihre Zunge in die Milch. „Ich finde, es schmeckt leicht süßlich... Ich finde das aber trotzdem voll eklig und ich hab gerade mal nur ein bisschen meine Zunge reingesteckt". Das reicht den Beiden dann aber auch. Challenge accepted!

