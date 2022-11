Youtuber im Glück: OG wird bald heiraten!

Er verkündete die frohe Botschaft gerade auf Facebook mit den Worten: Hey Leute, kurzes Update so am Rande. Hatte vor einigen Tagen endlich mal den Mut meine Herzensdame zu fragen, ob sie meine Frau werden will und sie hat zum Glück JA gesagt (hätte sonst echt peinlich werden können.... ). Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag und möget ihr alle glücklich sein/werden, ich bin es.

Wie romantisch!

Da sind wir aber auf die große Y-Titty-Hochzeit gespannt . Ob es Comedian OG überhaupt schafft, an diesem wichtigen Tag ernst zu bleiben, wird sich zeigen.

Und auch TC wünschen wir viel Glück in der Liebe. Wer was, welche Meldung er demnächst raushaut.