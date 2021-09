Die wichtigsten Sprüche gegen Mobbing

Mobbing: Was ist das und welche Folgen kann es haben?

Als Mobbing bezeichnet jede Form von psychischer Gewalt. Meistens in Form von regelmäßigen Schikanen und Beleidigungen. Generell handelt es sich dabei um einen Machtmissbrauch, denn meistens stellt sich eine Person/eine Gruppe über eine andere einzelne Person. Mobbing kann dabei überall erfolgen: in der Schule, Arbeit, zu Hause, im Sportverein, in der Nachbarschaft oder auch im Internet. Heutzutage ist zum Glück klar, dass Mobbing gar nicht geht und noch viel schlimmer auch zu schweren psychische und körperlichen Folgen führen kann.

Schlafstörungen

Nervosität

Depressionen

Magen-Darm-Störungen

Angstreaktionen

Konzentrationsstörungen

Mangelndes Selbstbewusstsein

Mangelnde Selbstliebe

Und dies sind nur wenige der Folgen, die Mobbing haben kann. Von jemanden unterdrückt, gehänselt oder fertiggemacht zu werden kann jede*n treffen. Was nämlich wichtig ist zu wissen: Täter*innen, die sich am Leid anderer Menschen erfreuen, sind selbst verunsichert und haben oft schwere Probleme in ihrem eigenen Privatleben. Die Wut und Aggression darüber lassen sie dann an anderen aus. Wichtig für dich ist: DEINEN WERT ZU KENNEN! Du solltest nicht auf andere hören und dich nicht von ihrer Negativität herunterziehen lassen. Im Gegenteil: Steh für dich ein – oder für andere Opfer von Mobbing, auch das ist wichtig! Um schlagfertig auf gewisse Situationen zu reagieren, kommen nun die besten Sprüche gegen Mobbing.

Anti-Mobbing-Sprüche

Du bist ein Streber! -> Ich bin stolz auf meine guten Noten. Ich kann mich dieses Jahr auf mein Zeugnis freuen!

Du bist ja doof, du weißt gar nichts! -> Ich lerne jeden Tag dazu, man muss nicht immer alles wissen.

Du siehst hässlich aus! -> Ob du das findest, ist deine Sache. Ich finde mich hübsch, so wie ich bin.

Du bist aber klein geraten. -> Blumen wachsen nun mal langsamer als Unkraut!

Das hab ich dir schon 100 Mal erklärt. -> Aber 100 Mal falsch.

Gibt's dich auch witzig? -> Den Spruch hast du aber toll auswendig gelernt! Gratuliere!

Du kannst aber auch eine andere Richtung einschlagen und deinem Mobber einfach zustimmen. Natürlich meinst du es nicht ernst und solltest das nicht bei jeder Aussage machen, aber damit nimmst du ihm*ihr total die Luft aus den Segeln. Wirft dir einer zum Beispiel an den Kopf: "Du hast ja schon wieder dasselbe an", dann kannst du etwas in der Art antworten wie: "Danke für den Hinweis. Das stimmt. Wie konnte mir das denn nicht auffallen." Ironie ist hier wichtig. Du darfst stumpfsinnige Bemerkungen niemals an dich heranlassen. Und wenn dich doch mal etwas bedrückt, dann sprich mit Freund*innen darüber oder bitte eine Vertrauensperson um Hilfe.

Mobbing kann jede*n treffen

Vergiss nie, dass auch große Stars und Promis wie Charli D’Amelio gemobbt wurden. Es kann also, wie gesagt, jeden treffen. Auch deutsche Influencer*innen, wie Lisa-Marie Schiffner kennen solche Situationen. Uns hat sie in einem Interview schon Tipps gegen Mobbing gegeben. Lass dir niemals dein Lächeln nehmen und höre nicht auf das böse Gerede von anderen Menschen! 😊

WICHTIG: Du bist auch Mobber*innen ausgesetzt oder jemand aus deinem Freundeskreis oder in deiner Arbeit? Unter der 08000 116 016 erreichst du das Hilfetelefon. Dort kannst du kostenlos mit jemandem über deine Probleme reden. Natürlich ist das alles anonym und kostenlos. Alternativ gibt es auch die Nummer gegen Kummer für Kinder: 0800 111 0333 und die Nummer gegen Kummer für Eltern: 0800 111 0550. Auch diese Nummern sind kostenlos für dich.

