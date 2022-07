„Die Tribute von Panem“: Neuer Teil mit „Game of Thrones“-Star

„Die Tribute von Panem“: „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage ist dabei!

Ja, richtig gelesen! Schauspieler Peter Dinklage, aka Tyrion Lannister aus „Game of Thrones“ joint den Cast des neuen „Die Tribute von Panem“-Films „Das Lied von Vogel und Schlange“ (engl. „The Ballad of Songbirds and Snakes“), wie das Studio Lionsgate auf Twitter mitteilte. Er wird die Rolle des Dekans Casca Highbottom, den Erfinder der Hungerspiele verkörpern!

„Die Tribute von Panem“: Neuer Film soll 2023 in die Kinos kommen

Die Fans warten gespannt (voraussichtlich bis November 2023), bis sie endlich wieder in die dystopische Zukunft Panems abtauchen können. Doch nicht nur „GoT“-Star Peter Dinklage (53) ist dabei. Auch Tom Blyth und „Euphoria“-Star Hunter Schafer spielen im neuen Abenteuer nach Suzanne Collins Buchvorlage mit! Hier gibt’s alles zur Besetzung und Handlung von „Das Lied von Vogel und Schlange“. Wir können es kaum erwarten, endlich wieder die Distrikte und vor allem, den jungen President Snow, auf der Leinwand zu sehen!

