Es kommt nicht auf die Länge an – die Penisdicke ist entscheidend!

Kondome schützen vor ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten – immer vorausgesetzt natürlich, sie werden richtig angewendet und sitzen perfekt auf dem Penis. Ist das nicht der Fall, könnten sie leicht abrutschen oder reißen. Jungs sollten deshalb wissen, welche Kondomgröße sie benötigen. Dabei kommt es aber nicht auf die Länge an – die Dicke, also der Umfang des Penis ist entscheidend! Und der lässt sich leicht herausfinden.

So wird der Penisumfang gemessen

Um die Penisdicke beziehungsweise den -umfang richtig ermitteln zu können, brauchst du ein Maßband – Lineale oder Zollstöcke eignen sich nicht dafür. Lege das Massband um die dickste Stelle deines erigierten, also steifen Penis.

So wird die Kondomgröße berechnet

Teile den Umfang in Millimetern durch zwei – das Resultat ergibt deine Kondomgröße!

Unsicher? Dann probiere verschiedene Kondomgrößen aus!

Du hast deinen Penisumfang gemessen, bist dir aber trotzdem wegen der richtigen Kondomgröße noch unsicher? Dann besorge dir ein paar Kondome in verschiedenen Größen und probiere aus, welches am besten passt! Ein Kondom sitzt richtig, wenn es eng am Penis anliegt, aber nicht einschneidet und keine Falten wirft!

Bei Jungs kann sich der Penisumfang noch verändern!

Du hast deinen Penis vor einer Weile gemessen und die passende Kondomgröße für dich gefunden, aber die Gummis sind plötzlich zu eng? Dann ist dein Penis vermutlich gewachsen. Jungs sollten daran denken, dass der Penis ungefähr bis zum 20. Lebensjahr noch etwas länger und dicker werden kann. Es lohnt sich also zwischendurch mal nachzumessen, ob sich etwas geändert hat. Grundsätzlich gilt: Anwendung und Passform der jeweiligen Kondome vor dem Sex noch mal testen.

