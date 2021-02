Mein Penis ist dunkler

Die Hautfarbe von Penis und Hoden ist oft anders, als die des restlichen Körpers. Bei vielem Jungs ist die Haut in der Intimzone dunkler, kann sogar rötlich/pink sein oder – etwa bei Jungs mit einem dunklen Teint – ins blaue/lila gehen. Diese Färbung tritt meist in der Pubertät ein, wenn der männliche Körper beginnt, Sexualhormone zu produzieren – und diese im Intimbereich die Melanin-Dichte (was für eine dunklere Haut sorgt) erhöhen. Eine Erektion kann die Farbe des Penis übrigens auch wieder verändern, da bei einer Erregung schließlich auch die Durchblutung gesteigert wird.

