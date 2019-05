Die Lieblings-Urlaubsziele der „The Last Summer“-Stars KJ Apa und Maia Mitchell

Die „The Last Summer“-Stars KJ Apa und Maia Mitchell haben uns verraten, wohin sie am liebsten in den Urlaub verreisen! Die Lieblingsstadt von KJ Apa ist echt romantisch..

KJ Apa und Maia Mitchell aus "The Last Summer": Ihre favourite Urlaubsziele

Wenn ihr dachtet, dass ihr den Riverdale-Hottie KJ Apa (21) nicht noch toller finden könnt, dann werdet ihr eure Meinung gleich ändern! ;) Im exklusiven BRAVO Interview hat uns der 21-Jährige, der aktuell in dem High-School-Film "The Last Summer" auf Netflix zu sehen ist, verraten, was sein absolutes Lieblings-Urlaubsziel ist! Spoiler: Es ist die Stadt der Liebe..

KJ Apa: Sein Lieblings-Urlaubsziel

Ja, es ist Paris! "Da war ich schon oft und es ist meine Lieblings-Stadt bisher", schwärmt der Schauspieler im Interview. Wie romantisch! Seine Filmkollegin Maia Mitchell ist dagegen ein großer Fan von Rio de Janeiro. Die 25-Jährige war außerdem bereits in Tokio. "Super Stadt", erzählte sie im Gespräch mit BRAVO. "Ich hatte total Spaß!"

Maia Mitchell und KJ Apa sind viel gereist

Auch der "Archie"-Darsteller aus "Riverdale" ist schon viel gereist in seinem Leben. Dabei hat ihm die Metropole Hong Kong besonders gut gefallen. Ob der Schauspieler auf seinen Reisen oft weibliche Begleitung hatte? Im Interview hat er uns ebenfalls verraten, wie viele Freundinnen er bisher hatte. Das erfahrt ihr hier. Während die beiden "The Last Summer"-Stars sich in ihren favourite Reisezielen eher unterscheiden, haben sie einen sehr ähnlichen Musikgeschmack!

